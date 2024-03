Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Handynutzung fordert zwei leicht verletzte Personen

Viersen (ots)

Am gestrigen Sonntag um 12:30 Uhr kam es auf der Dülkener Straße (Auffahrt A61 Richtung Venlo) zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 66-Jähriger aus Viersen wartete an der Ampel auf das Grünzeichen. Die 58-Jährige aus Dülken übersah den stehenden Viersener, da sie angab, auf ihr Handy geschaut zu haben. Der Aufprall war so stark, dass der Wagen des 66-Jährigen noch einige Meter nach vorne gestoßen wurde. Der 66-Jährige und seine 74-Jährige Frau wurden dabei leicht verletzt. Wir appellieren an Sie: Als Verkehrsteilnehmer ist ein Blick aufs Handy immer gefährlich. Unterschätzen Sie diese Gefahr nicht! /jk (250)

