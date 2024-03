Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfallflucht - Wir suchen Zeuginnen und Zeugen

Brüggen (ots)

Am Sonntagmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 71-jähriger Elmpter mit seinem Fahrrad die Swalmener Straße in Brüggen. Zusammen mit seiner Frau war er auf dem Fahrradweg von Tackenbende in Richtung Brüggen unterwegs. Auf ihrem Weg kam ihnen eine dreiköpfige Familie entgegen. Das etwa 5-7 Jahre alte Mädchen fuhr mit ihrem pinken Kinderfahrrad sehr unsicher und geriet dadurch auf die Spur des 71-Jährigen. Infolgedessen stürzte dieser. Die Familie setzte ihre Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Das Ehepaar fuhr zunächst nach Hause, begab sich dann aber doch in ein Krankenhaus, wo die Ärzte feststellten, dass er bei dem Sturz leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die beiden Personen, die dem Elmpter, nach dem Unfall geholfen haben. Hinweise bitte unter folgender Rufnummer: 02162/377-0. /jk (249)

