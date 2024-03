POL-VIE: Radfahrer wurde angefahren und leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots) - Am 02.03.2024 gegen 17 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge an einer Schule in der Kettelerstraße, dass eine Fensterscheibe beschädigt worden war. Er informierte daraufhin die Polizei. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte stellten fest, dass die Fensterscheibe im Bereich des Schließmechanismus beschädigt war und der Fenstergriff in geöffneter Stellung stand. Der Klassenraum erschien ordentlich und ...

