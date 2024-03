POL-VIE: Unbekannte dringen in Klassenraum ein

Niederkrüchten (ots) - Ein 68-jähriger Mann aus Niederkrüchten fuhr am Freitagnachmittag mit seinem Fahrrad von der Hochstraße in Richtung Jahnstraße. An der Kreuzung Jahnstraße und Am Kamp bremste er. Nach Aussagen des Radfahrers zog er an der Vorder- statt der Hinterbremse, sodass er ruckartig über den Lenker stürzte. Durch den Aufprall auf der Fahrbahn verletzte er sich schwer. Ein Rettungsteam brachte ihn in ...

