Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Trickdiebstahl nach Geldabhebung

Landau (ots)

Am 01.03.2024, gegen 10:15 Uhr, wurde eine 77-jährige Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße Opfer eines Trickbetruges.

Nachdem sie 500 Euro Bargeld in der Sparkassen Filiale in der Ostbahnstraße abhob und auf dem Kundenparkplatz in ihr Fahrzeug einstieg, wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Mit dem Vorwand, dass einige Reiszwecke vor ihrem Reifen liegen würden, wurde sie nochmals aus ihrem PKW gelockt. Dieser Moment wurde genutzt, um in die auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche zu greifen und das Bargeld zu entwenden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell