POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle in der Staatsstraße

Edesheim (ots)

Am Freitagabend, den 01.03.24 im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18:05 Uhr führte die Polizei Edenkoben eine Geschwindigkeitskontrolle in der Staatsstraße in Edesheim durch. Bei erlaubten 30 km/h konnten acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Den unrühmlichen Spitzenreiter, welcher mit einer Geschwindigkeit von 53 km/h gemessen wurde, erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 70EUR. Weiterhin wurde ein Fahrzeug aufgrund eines Mangels beanstandet.

