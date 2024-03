Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Edesheim (ots)

Am Freitagmorgen, den 01.03.24 gegen 08:00 Uhr, wurde eine 38-Jährige aufgrund eines an ihrem genutzten E-Scooter angebrachten schwarzen Versicherungskennzeichens in der Staatsstraße in Edesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter seit dem 01.03.24 nicht mehr versichert war, weshalb ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen die 38-Jährige eingeleitet wurde.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Edenkoben Sie auf das neue Versicherungsjahr hinweisen. Vergessen Sie nicht ab dem 01.03.24 das blaue Versicherungskennzeichen an ihrem E-Scooter, Mofa, Moped oder Roller anzubringen.

