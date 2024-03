Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eigentümer von E-Bike gesucht!

Kirrweiler, Bahnhof - 01.03.2024 (ots)

Gesucht wird von der Polizei in Edenkoben der Eigentümer eines blauen E-Bikes der Marke Bulls. An dem in Kirrweiler am Bahnhof abgestellten E-Bike wurde das Schaltwerk entwendet. Der Eigentümer oder Zeugen, die Angaben diesbezüglich machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Edenkoben zu melden.

