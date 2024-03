POL-PDLD: Bellheim - Fahrradunfall mit Kind

Lustadt (ots) - An der Grundschule in Germersheim überwachte die Polizei und das Ordnungsamt am Donnerstagmorgen den Schulweg. Erfreulicherweise war das Anliefer- und Parkverhalten der "Elterntaxis" insgesamt sehr positiv. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1603 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

