POL-GM: Gummersbacherin durch Angriff schwer verletzt

Gummersbach (ots) - Ein 50-jähriger Autofahrer aus Reichshof hat am Mittwoch (7. Februar) vier geparkte Pkw beschädigt. Der Reichshofer fuhr gegen 15.30 Uhr auf der Straße "Nordring" in Richtung Dümmlinghauser Straße. Dabei kollidierte sein Mercedes mit einem Mitsubishi, Opel, VW und Toyota, die am rechten Fahrbahnrand standen. Durch die Kollisionen entstanden Schäden in Form von Dellen und Kratzer an den ...

