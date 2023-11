Geldern-Veert (ots) - Am Montag (06. November 2023) zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Niers ein. Die Täter verschafften sich über den Garten, der direkt an die Niers grenzt, Zutritt aufs Grundstück. Hier hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so ins Wohnhaus. Sie durchsuchten im Obergeschoss sämtliche Räume und flüchten in unbekannte Richtung ...

