Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Einbruch/ Zwei Einbrüche zur Tageszeit

Geldern-Veert (ots)

Am Montag (06. November 2023) zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Niers ein. Die Täter verschafften sich über den Garten, der direkt an die Niers grenzt, Zutritt aufs Grundstück. Hier hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so ins Wohnhaus. Sie durchsuchten im Obergeschoss sämtliche Räume und flüchten in unbekannte Richtung mit Bargeld im vierstelligen Bereich.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Montag (06. November 2023) zwischen 15:15 Uhr und 19:15 Uhr am Stickeshof. Auch hier verschafften sich die Täter über den Garten Zutritt zum Grundstück. Sie hebelten gewaltsam die Verbindungstür des Wintergartens zum Wohnhaus auf und durchsuchten das gesamte Einfamilienhaus. Ob sie Beute gemachten haben, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell