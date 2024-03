Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauscht auf dem E-Scooter

Germersheim (ots)

Beamte der Polizei Germersheim konnten am Nachmittag des 01.03.2024 zwei Personen auf einem E-Scooter feststellen. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle in der Innenstadt konnten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der 42-jährige Mann räumte schließlich den vorausgegangenen Konsum von Amfetamin ein. Er wurde hieraufhin zur Polizei nach Germersheim verbracht wo eine Blutprobe entnommen wurde. Obendrein stellte sich heraus, dass der genutzte Roller bislang noch nicht versichert war. Dies mündete in einer weiteren Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterreise musste nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zu Fuß fortgesetzt werden.

