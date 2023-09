Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Ochtrup (ots)

Am Donnerstag (14.09.2023) ist es gegen 15.10 Uhr im Bereich Weinerstraße/Südwall zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein unbekannter männlicher Radfahrer fuhr auf der Weinerstraße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe Südwall, gegenüber des dortigen Modehauses, stieß er mit einem 12-jährigen Jungen zusammen, der dort ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war. Die beiden Radfahrer stürzten und setzten ihre Fahrt nach einer kurzen Unterhaltung fort. Der 12-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 50 bis 55 Jahre alt und ungefähr 1.75 bis 1.85 Meter groß. Der Mann hatte einen weißen Vollbart und trug eine graue Mütze, einen grauen Schal und eine Sonnenbrille. Die Polizei sucht den Radfahrer und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Radfahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

