POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle in der Radeburger Straße

Edenkoben (ots)

Am Freitagvormittag, den 01.03.24, wurde eine Geschwindigkeitskontrolle in der Radeburger Straße in Edenkoben durchgeführt. Innerhalb einer Dreiviertelstunde konnten acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 30km/h mit einer Geschwindigkeit von 63 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 180EUR sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr dar. Halten Sie sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Hierdurch können Verkehrsunfälle verhindert und die Unfallfolgen reduziert werden.

