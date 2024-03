POL-VIE: Viersen: Mann hantiert scheinbar mit Waffen - in Gewahrsam genommen

Viersen (ots) - Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr kam es auf dem Hagelweg in Viersen zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Ein 49jähriger Grefrather verletzte sich beim Verlassen seines Lastwagens derart schwer, dass er zur Behandlung mit einen Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. /tk (231) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen Thomas ...

