Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei amtsbekannten Personen in der Brunnenstraße

Gerolstein (ots)

Am 07.08.2023 gegen 16:30 Uhr gerieten zwei 22- und 45-jährige amtsbekannte Personen aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet im Bereich der Brunnenstraße zunächst in einen verbalen Streit miteinander, welcher im Anschluss schnell in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte.

Durch umstehende Zeug*innen wurde umgehend die Polizei informiert. Schnell waren die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein vor Ort.

Beide Beteiligten hatten sich gegenseitig körperlich angegriffen. Während der 22-Jährige dem 45-Jährigen ins Gesicht schlug, biss dieser dem 22-Jährigen im Anschluss, als er durch den Schlag zu Boden gegangen war, in die Wade.

Im Anschluss ließen beide Beteiligten voneinander ab.

Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

