Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtasche nach Ablenkungsmanöver aus Auto gestohlen

Hemer (ots)

Mit einem Ablenkungsmanöver haben Diebe am Mittwoch, gegen 12:15 Uhr, eine Handtasche aus einem Auto gestohlen. Nach einem Einkauf war eine 61-jährige Iserlohnerin am Hademareplatz gerade dabei die Gegenstände zu verstauen, als sie durch einen ca. 45 Jahre alten Mann angesprochen wurde. Dieser fragte nach dem Weg zum Bahnhof. Nachdem die Geschädigte den Weg erklärt hatte, ging der Mann. Die Geschädigte stellte wenig später fest, dass ihre Handtasche vom Beifahrersitz gestohlen wurde. Ein zweiter Täter hatte offenbar die Ablenkung für den Diebstahl genutzt. Der Mann, der nach dem Weg fragte, wird als ca. 1.75m groß und mit hellem Haarkranz beschrieben. Er war dunkel gekleidet, von kräftiger Statur und hatte einen osteuropäischen Akzent. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

