POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Hemer (ots) - Einen etwas anderen (Glatt-)Eis Einsatz hatte die Hemeraner Polizei am Montag. Ein BMW X1 Fahrer befuhr, gegen 16:50 Uhr, die Hönnetalstraße in Richtung Apricke, als ihm ein weißer Transporter in Richtung Hönnetal entgegenkam. Dieser verlor im Kurvenbereich, vermutlich aus einer offenen Seitentür oder einem offenen Fenster, drei Behälter mit Eis als ...

mehr