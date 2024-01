Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Speiseeis fällt während der Fahrt auf die Fahrbahn - Fahrer gesucht

Hemer (ots)

Einen etwas anderen (Glatt-)Eis Einsatz hatte die Hemeraner Polizei am Montag. Ein BMW X1 Fahrer befuhr, gegen 16:50 Uhr, die Hönnetalstraße in Richtung Apricke, als ihm ein weißer Transporter in Richtung Hönnetal entgegenkam. Dieser verlor im Kurvenbereich, vermutlich aus einer offenen Seitentür oder einem offenen Fenster, drei Behälter mit Eis als Inhalt. Einem dieser Behälter konnte der BMW-Fahrer nicht mehr ausweichen und überfuhr den Gegenstand mit seinem linken Vorderreifen. Der bislang unbekannte Transporter entfernte sich anschließend in Richtung Menden. Ob an dem BMW X1 ein Schaden entstand, wird noch geprüft. Im Nachgang konnte eine Streifenbesatzung drei Behältnisse mit Speiseeis aus Aluminium ohne Beschriftung am Straßenrand auffinden und sicherstellen. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Transporters. Zeugen werden gebeten sich unter 02372/9099-0 mit der Polizeiwache in Hemer in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell