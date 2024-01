Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei - Lebensgefährlich verletzter 16-Jähriger nach Schlägerei in Skaterpark in Meinerzhagen

Hagen/Meinerzhagen (ots)

Am Dienstag, 30.01.2024, kam es nach bisherigen Ermittlungen gegen 18:20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Straße Am Stadion in Meinerzhagen. Nach der Schlägerei flüchteten mehrere Personen in verschiedene Richtungen. Ein 16-Jähriger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen vorgefunden. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Hagener Staatsanwaltschaft hat nun mit einer Mordkommission der Hagener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise, insbesondere zum Tathergang, beteiligten Personen oder weiteren Zeugen, werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell