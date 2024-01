POL-MK: Diebstahl von Firmenhof

Letmathe (ots) - Zwischen Donnerstagmittag und Samstagmittag brachen Unbekannte gewaltsam in zwei Gartenhütten am Papenholzweg ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Bohrmaschinen und Metall gestohlen. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02374/50290 mit der Polizeiwache Letmathe in Verbindung zu setzen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

