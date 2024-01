Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit gefälschter ID-Karte

Basel (ots)

Mit einer gefälschten Identitätskarte versuchte ein 28-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Eine Kontrolle durch die Bundespolizei beendete den Täuschungsversuch.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Donnerstagvormittag (25.01.24) einen 28-Jährigen in einem Fernzug am Basel Badischen Bahnhof. Der Mann legte dabei eine tschechische Identitätskarte zur Kontrolle vor. Die Überprüfung des Dokumentes ergab Fälschungsmerkmale. Die Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass es sich um einen türkischen Staatsangehörigen handelt. Gegen ihn besteht eine Aufenthaltsermittlung aufgrund einer vollziehbaren Ausreiseanordnung. Sein Asylverfahren war aufgrund der Zuständigkeit eines anderen Staates abgelehnt worden. Gegen den 28-Jährigen wurde wegen Urkundenfälschung ein Strafverfahren eingeleitet. Das Falsifikat wurde sichergestellt. In Abstimmung mit der zuständigen Ausländerbehörde wurde ihm die Einreise verweigert und eine Zurückweisung in die Schweiz durchgeführt.

