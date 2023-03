Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.03.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Schwerer Verkehrsunfall, Radfahrer tödlich verletzt Am Sonntag Morgen kam es gegen 09:05 Uhr zwischen Pfedelbach und Öhringen zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 93-jähriger Pkw-Lenker befuhr mit seinem Mercedes die Pfedelbacher Straße von Öhringen kommend nach Pfedelbach. Zu diesem Zeitpunkt fuhr dort ebenso ein 57-jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike in gleiche Richtung. Im Verlauf der Strecke kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der Daimler dem E-Bike von hinten auf. Der Radfahrer wurden über das Fahrzeug geschleudert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schwerwiegenden Verletzungen. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Neben Kräften der Polizei Öhringen waren Rettungsdienst und Notarzt vor Ort. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die Landesstraße musste zur Unfallaufnahme bis 13:00 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell