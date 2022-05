Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Benefizkonzert des Hauptzollamtes Aachen 14. Mai 2022 - 20.00 Uhr - Eurogress Aachen

Aachen (ots)

Am 14. Mai 2022 veranstaltet das Hauptzollamt Aachen im Eurogress Aachen um 20.00 Uhr ein Benefizkonzert der Zollkapelle Aachen zu Gunsten des Vereins der Freunde und Förderer der Offenen Katholischen Grundschule Feldstraße in Aachen. Das diesjährige Motto des Konzerts lautet "Walking On Sunshine". Die Bigband der Zollkapelle bietet ein interessantes und abwechslungsreiches musikalisches Unterhaltungsprogramm. Swingende Rhythmen und rockige Balladen spiegeln die Vielfalt der Wetterkapriolen wider und verleihen diesem Abend einen besonderen Charakter.

Der Eintritt ist frei. Stattdessen wird am Konzertabend um eine Spende gebeten.

