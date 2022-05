Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll beschlagnahmt 5 kg Betäubungsmittel

Aachen (ots)

Beschäftigte des Hauptzollamts Aachen haben in der vergangenen Woche bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle knapp 5 kg Betäubungsmittel aus dem Verkehr gezogen. Sie hielten ein Fahrzeug nach der Einreise aus den Niederlanden in Übach-Palenberg an und befragten den 24-jährigen Fahrer nach mitgeführten Betäubungsmitteln. Dieser gab an, nichts dabei zu haben. Die Taschenkontrolle verlief negativ. Bei der anschließenden Kontrolle des PKWs fanden die Zöllner*innen im Kofferraum über 50 Briefsendungen mit diversen Drogen - Ampetamin, Ecstasy, Christal Meth und Ketamin. Die Beamt*innen leiteten gegen den Mann vor Ort ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und nahmen ihn vorübergehend fest. Sie übergaben den Schmuggler und die 5 kg Betäubungsmittel an das Zollfahndungsamt Essen, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

