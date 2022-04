HZA-AC: Zoll kontrolliert Friseursalons und Barbershops

Mainz (ots) - Bis vor wenigen Tagen schien alles klar in Frankreich: Amtsinhaber Emmanuel Macron und Marine Le Pen qualifizieren sich bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag fürs Finale, das Macron am 24. April dann mit gebührendem Vorsprung für sich entscheidet. Fünf weitere Jahre mit dem liberalen Reformer und überzeugten Europäer Macron - was denn sonst? Doch plötzlich ist alles anders. Nicht ...

mehr