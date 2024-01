BPOLI-WEIL: Reisepass missbräuchlich benutzt

Weil am Rhein (ots) - Ein unter anderem mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter 18-Jähriger wurde durch die Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. Der Gesuchte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Donnerstagnachmittag (18.01.24) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 18-Jährigen als Reisenden in der Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der ...

