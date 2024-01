Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Angriff auf Busfahrer mittels Tierabwehrspray

Hohenkirchen bei Wismar (ots)

Am 04.01.2023, gegen 12.00 Uhr kam es in Hohenkirchen an der dortigen Bushaltestelle zu einem Angriff auf einen Busfahrer. Die beiden Tatverdächtigen gerieten mit dem Busfahrer in Streit, da sie beim Einsteigen nicht den erforderlichen Fahrschein für den Linienbus der Firma Nahbus vorlegen konnten. Der Streit endete darin, dass die beiden den Bus wieder verlassen mussten. Unmittelbar nach dem Verlassen sprühten sie nach ersten Erkenntnissen mit einem Tierabwehrspray in Richtung des Busfahrers. Dieser verspürte sofort ein starkes Brennen in den Augen und konnte kurzzeitig nichts mehr sehen. Die flüchtigen Tatverdächtigen konnten durch die eingesetzen Polizeibeamten im Nahbereich festgestellt werden. Es handelt sich um zwei junge Männer, von denenen einer derzeit staatenlos ist und der andere die afgahnische Staatsangehörigkeit hat. Die übrigen Fahrgäste konnten mit einem Ersatzbus ihre Fahrt fortsetzen. Der Busfahrer wurde leicht verletzt und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Er musste nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Beschuldigten wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

