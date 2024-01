Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Kilogramm Betäubungsmittel aufgefunden - Zwei Männer in Haft

Schwerin (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des Polizeipräsidiums Rostock

Die Schweriner Staatsanwaltschaft führt gemeinsam mit der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ein Ermittlungsverfahren gegen einen 53-jährigen pakistanischen und 48-jährigen deutschen Staatsbürger, beide wohnhaft in Schwerin, wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ausgangspunkt für sich daran anschließende Ermittlungen war eine Verkehrskontrolle am Neujahrsmorgen aufgrund unsicherer Fahrweise des 48-jährigen Beschuldigten, den Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin stoppten und einen Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille feststellten.

Da in dessen PKW Betäubungsmittel aufgefunden wurden, wurden weitere Durchsuchungsmaßnahmen veranlasst, in deren Folge mehrere Kilogramm Amphetamine und Marihuana aufgefunden wurden. Im Zuge dieser Erkenntnisse hat die Staatsanwaltschaft Schwerin weitere Durchsuchungsbeschlüsse am gestrigen Tage, unter anderem in einem Schweriner Restaurant, vollstreckt und den 53-jährigen Beschuldigten durch Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, die aufgefundenen Betäubungsmittel bei dem 48-jährigen Beschuldigten gelagert zu haben, um diese gewinnbringend zu veräußern.

Beide Beschuldigte befinden sich aufgrund in dieser Sache erlassener Haftbefehle des Amtsgerichts Schwerin in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Auf die Unschuldsvermutung wird hingewiesen.

Tobias Gläser

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell