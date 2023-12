Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Einbruch

Unbekannte steigen über das Dach in einen Kiosk ein

Bargeld und Zigaretten entwendet

Unbekannte Täter stiegen zwischen dem 23. Dezember 2023 und dem 27. Dezember 2023 über das Dach eines Discounters am Westwall in den dort ansässigen Kiosk ein und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten. Die Täter gelangten über eine Stahltreppe auf das Dach des Gebäudes. Zuvor konnten sie mehrere Sicherungen, die den Zutritt zur Treppe schützten, überwinden. Auf dem Dach entfernten die Täter die Abdeckfolie, beschädigten die Dämmung und arbeiteten sich dann weiter bis in den Kiosk im Gebäude des Discounters vor. Aus dem Kiosk entwendeten die Unbekannten die Zigaretten in der Auslage und flexten einen Tresor auf. Aus dem Tresor nahmen die Täter das Bargeld heraus und flüchteten ohne den Alarm auszulösen über das Dach in unbekannte Richtung. Durch zwei weitere Schnitte in der Abdeckfolie des Daches kam es zu zwei Wasserschäden. Einmal in einem Modegeschäft und in einem Nagelstudio. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen werden von der Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegengenommen. (as)

