POL-KLE: Kleve - Einbruch in Firmengebäude: Unbekannte Täter werfen Scheibe ein

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (11. Juli 2023), 18:00 Uhr und Mittwoch (12. Juli 2023), 07:15 Uhr, kam es an der Flutstraße in Kleve zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Der oder die bislang unbekannten Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe im Erdgeschoss des Gebäudes ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

