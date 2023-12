Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Brand

Garage eines Einfamilienhauses in Vollbrand/ Brandursache bislang unklar

Goch (ots)

Zu einem Brand einer Garage kam es am Donnerstag (28. Dezember 2023) gegen 02 Uhr in der Nacht an dem Boeckelter Weg. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses entdeckte in der Nacht den Brand und informierte ihren Mann, der dann die Feuerwehr alarmierte. Bei Eintreffen der Feuerwehr sowie der Polizei stand die Garage bereits im Vollbrand. Durch die Flammen wurde die Fassade des angrenzenden Wohnhauses ebenfalls beschädigt. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Ermittlungen seitens der Polizei wurden aufgenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell