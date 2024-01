POL-HRO: Verdacht des Sexualdelikts - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest, Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag

Schwerin (ots) - Unbekannte Täter haben am Neujahrsmorgen, 01.01.2024, in der Zeit von 02:20 Uhr bis 03:45 Uhr das AfD-Bürgerbüro am Schweriner Bürgermeister-Bade-Platz mit Graffiti beschmiert. Weiter wurden auch diverse Aufkleber am Objekt angebracht. Die Kosten der Reinigung werden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. ...

