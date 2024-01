POL-HRO: AfD-Bürgerbüro beschmiert

Rostock (ots) - Am 31.12.2023 um 21:15 Uhr meldete die Mitarbeiterin eines Tabakgeschäftes in der Einkaufspassage "Doberaner Hof" in Rostock, dass unbekannte Personen gewaltsam durch das Einschlagen einer verglasten Tür in das Innere des Geschäfts gelangten und im Anschluss unerkannt flüchteten. Die Täter erbeuteten E-Zigaretten und andere Tabakwaren im Wert von geschätzten 3.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst ...

