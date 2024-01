Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Tabakgeschäft am Silvesterabend

Rostock (ots)

Am 31.12.2023 um 21:15 Uhr meldete die Mitarbeiterin eines Tabakgeschäftes in der Einkaufspassage "Doberaner Hof" in Rostock, dass unbekannte Personen gewaltsam durch das Einschlagen einer verglasten Tür in das Innere des Geschäfts gelangten und im Anschluss unerkannt flüchteten. Die Täter erbeuteten E-Zigaretten und andere Tabakwaren im Wert von geschätzten 3.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst sicherte am Tatort diverse Spuren, welche nun ausgewertet werden müssen. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt führt das Kriminalkommissariat Rostock. Hinweise zur Aufklärung der Straftat nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381-49161616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

