POL-HRO: Schloss Ludwigslust durch Pyrotechnik beschädigt

Groß Wokern (Landkreis Rostock) (ots) - Am frühen Abend des 30.12.2023 kam es in Groß Wokern zum Brand eines Wohnhauses. Aus bisher unbekannter Ursache geriet in einem seit einiger Zeit leerstehenden Wohnhaus das sich noch darin befindende Mobiliar in Brand. Zur Brandbekämpfung waren 34 Kameraden der Freiwilligen Feuerweheren Groß Wokern, Groß Roge und Hohen Demzin im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die ...

mehr