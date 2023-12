POL-HRO: Zwei Verletzte nach Unfall auf der L03 bei Mühlen Eichsen

Schwerin (ots) - In der Nacht vom 28.12. zum 29.12.2023 brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Kellerbrand in der Komarowstraße 21, welcher zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die alarmierte Berufsfeuerwehr musste daraufhin ca. 15 Bewohner des Hauses evakuieren. Ein 63-jähriger Hausbewohner wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Klinikum ...

