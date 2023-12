POL-HRO: Polizeieinsatz in Schwerin

Grevesmühlen (ots) - Bezugnehmend auf die Pressemitteilung: https://t1p.de/jupou Am 27.12.2023 ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der B 105 am Abzweig Gostorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 53-jährige Fahrerin eines Skoda die B 105 aus Richtung Grevesmühlen kommend in Richtung Dassow. Eine vor dem Skoda fahrende 41-jährige Opel-Fahrerin musste an der Kreuzung der B ...

mehr