Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet - Schaden im höheren vierstelligen Bereich - Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 11:30 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren, einen in der Johann-Philipp-Allmang-Straße am Straßenrand geparkten Mercedes-Benz und flüchtete. Der Sachschaden wird auf einen höheren vierstelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Ladenburg nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06203/9305-0 entgegen.

