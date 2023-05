LPI-G: Leergut entwendet

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Am 29.05.2023, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Weidezaun an der Kreisstraße zwischen Wolfshain und Dobia, im Bereich des Abzweiges Büna. Der Kraftfahrer verließ die Unfallstelle, ohne seine Personalien kund zu tun. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 ...

