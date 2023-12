POL-GF: Einbruch in Wohnhaus

Gifhorn (ots) - In der Nacht auf den heutigen 29.11.2023 erhielt die Polizei Gifhorn Kenntnis über einen Brand in einem Einfamilienhaus an der Platendorfer Straße in Gifhorn. Als die ersten Polizeibeamten gegen 00:55 Uhr am Einsatzort eintrafen, stand der Dachstuhl des Hauses in Flammen. Während die Freiwillige Feuerwehr die Brandbekämpfung aufnahm, begann die Polizei mit den ersten Ermittlungen zur Brandursache. Diese ist bislang noch nicht geklärt, von einer ...

mehr