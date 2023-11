Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Lange Sperrung nach Unfall

Neudorf-Platendorf (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am Abend des 29.11.2023 zu einem Unfall nach Neudorf-Platendorf gerufen. Ein 52-Jähriger war am Abend mit seinem Sattelzug auf der Dorfstraße in Richtung Schönewörde gefahren. Gegen 19:40 Uhr kam er auf Höhe der Hausnummer 167 zunächst mit der Bereifung in den rechten Seitenraum. Die Ursache hierfür ist noch nicht abschließend geklärt. Nach ca. 100 Metern kippte der Sattelzug schließlich in den wasserführenden Graben. Der 52-jährige Fahrer blieb unverletzt, er war jedoch kurzzeitig im Führerhaus eingeschlossen, in das Wasser eindrang.

Zur Bergung des LKW mit ca. 25 Tonnen Ladung, wurde eine spezialisierte Firma aus Braunschweig gerufen. Für den Straßenverkehr war die Unfallörtlichkeit von etwa 22:00 Uhr bis 04:00 Uhr vollständig gesperrt. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell