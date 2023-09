Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw-Außenspiegel an Glück-Auf-Halle beschädigt

Bundenbach (ots)

Während einer Veranstaltung in Bundenbach wurde am 03.09.2023, zwischen 01.00 und 01.20 Uhr, ein an der Glück-Auf-Halle geparkter Pkw mutwillig am Außenspiegel beschädigt.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell