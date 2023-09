POL-PDTR: Toyota Auf dem Bilzacker (OT Algenrodt)zerkratzt

Idar-Oberstein (ots) - Am 31.08.2023 kam es in dem Zeitraum von 07:00 - 14:45 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz unweit des Einmündungsbereiches Mackenrodter Weg/Saarstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in in parkte mutmaßlich rückwärts aus einer Parklücke aus und streifte dabei einen rechts daneben parkenden grauen Audi. Entsprechende Spuren an ...

mehr