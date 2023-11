POL-GF: Anlagebetrug führt zu hohem Schaden

LK Gifhorn (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Landkreis Gifhorn zu vier Einbrüchen. Am frühen Samstagabend, zwischen 17:30 Uhr und 18:35 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster eines Wohnhauses am Elsternweg in Gifhorn auf. Nach dem Durchsuchen der Räumlichkeiten wurde Bargeld und Schmuck entwendet. In der anschließenden Nacht brachen Täter in ein weiteres Wohnhaus in Gifhorn und in ein Einfamilienhaus in ...

mehr