Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Wesendorf (ots)

Die Polizei Wesendorf ermittelt nach drei Sachbeschädigungen, geparkte Kraftfahrzeuge wurden durch Unbekannte beschädigt. Bei einem in der Fichtestraße in Wesendorf geparkten Volkswagen Tiguan wurden Dellen in die Fahrertür und auch die Beifahrertür gedrückt. Gleiche Beschädigungen waren an einem Skoada Fabia festzustellen, der im Fuhrenmoor geparkt stand. An diesem Fahrzeug befanden sich die Dellen in der Fahrertür und im linken Heck. Das dritte beschädigte Fahrzeug stand in der Goethestraße, es handelte sich um einen Volkswagen Arteon. An diesem wurden Dellen in die Beifahrertür gedrückt.

Alle drei Taten ereigneten sich zwischen dem 19.11.2023, 15:00 Uhr und dem 20.11.2023, 12:25 Uhr. Die Polizei Wesendorf leitete Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen der Taten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Personengruppen nimmt die Polizei Wesendorf unter der Telefonnummer 05376 97656-0 entgegen.

