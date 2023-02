Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zug beschädigt; unbekannte Täter legen Leitpfosten auf Bahnschienen

Hannover (ots)

Freitagabend, gegen halb 10, legten unbekannte Täter in Holtorf bei Nienburg (Weser) drei Leitpfosten auf die Bahngleise. Die zum Straßenverkehr gehörenden Leitpfosten wurden von einem durchfahrenden Güterzug der Mittelweser Bahn, der in Richtung Bremerhaven unterwegs war, erfasst. Der Triebfahrzeugführer sah die Gegenstände auf den Schienen und leitete eine sofortige Schnellbremsung ein, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Hierbei wurde der Zug so stark beschädigt, dass er später ausgesetzt werden musste. Durch den Vorfall kam es zu Betriebsbeeinträchtigungen. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Bundespolizeiinspektion Hannover unter 0511-303650 entgegen.

