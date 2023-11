Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallverursacher flüchten - Ermittlungen eingeleitet

Landkreis Gifhorn (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Gifhorn ereigneten sich jüngst vier Verkehrsunfallfluchten, zu den jeweiligen Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Am 23.11.2023 stellte ein 26-Jähriger seinen weißen Volkswagen Golf gegen 16:45 Uhr auf dem Parkstreifen der Bahnhofstraße in Gifhorn, gegenüber der Hausnummer 6 ab. Als er gegen 18:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine Beschädigung im Lack der Fahrertür feststellen.

Am gestrigen Dienstag kam es zu zwei Unfallfluchten. Auf dem Parkplatz der DRK Krippe Meinersen Süd, am Bambergsweg in Meinersen, hatte ein 20-Jähriger kurzzeitig seinen grauen Audi A4 geparkt. Etwa gegen 13:20 Uhr stieß ein anderes Fahrzeug gegen Audi und beschädigte dabei die rechte Seite in Form von Dellen und Lackabrieb. Zuvor kam es bereits zu einem Unfall in der Henschelstraße in Gifhorn. Die ebenfalls 20-jährige Geschädigte hatte ihren schwarzen Volkswagen Golf am Morgen, gegen 09:15 Uhr, am Straßenrand abgestellt. Etwa auf Höhe des Grundstücks der Firma Schlingmann. Um 12:10 Uhr stellte sie Unfallschäden am Golf fest. Linksseitig war die Frontstoßstange stark zerkratzt, der vordere Kotflügel war im oberen Bereich des Radlaufs stark verbeult.

In der Nacht auf den heutigen 29.11.2023 kam ein unbekannter Autofahrer auf der Straße "Alte Dorfstraße" in Wedelheine von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Verkehrszeichen und anschließend noch mit einem Grundstückszaun zusammen. Dabei wurden zwei Elemente des Zauns beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 18:00 Uhr am Dienstagabend und 07:30 Uhr am Mittwochmorgen. Den bisherigen Ermittlungen nach, könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen Audi A4 gehandelt haben.

In allen Fällen entfernten sich die jeweils verantwortlichen Fahrzeugführer unerlaubt von den Unfallorten. Die Beamten der örtlich zuständigen Polizeidienststellen nahmen die Unfälle auf und leiteten Ermittlungsverfahren ein. Zu den Unfällen werden Zeugen gesucht, diese melden sich bitte bei den jeweiligen Polizeidienststellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell