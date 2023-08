Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnwagenbrand

Bad Kreuznach (ots)

Am vergangenen Samstag brannte ein Wohnwagen in der Badenheimer Straße vollständig ab und ein unmittelbar daneben stehender zweiter Wohnwagen wurde durch den Brand ebenfalls total beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Nach Abschluss der Untersuchungen am Brandort durch Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Bad Kreuznach konnten keine Hinweise auf eine technische Brandursache festgestellt werden. Die Ermittlungen werden wegen Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung gegen den Nutzer des Wohnwagens geführt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben die Ermittlungen nicht. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 5000 Euro liegen.

